إصابة شخصين في حريق اندلع داخل شقة بالطابق الـ12 بفيصل
أصيب شخصان بحالة اختناق في حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الـ12 بأحد العقارات بشارع الملكة بـمنطقة فيصل ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماده.
حريق شقة سكنية بفيصل
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الـ12 بأحد العقارات بشارع الملكة بمنطقة فيصل، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده،وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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