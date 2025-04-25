سكبت النار على زوجها فأحرقت الجميع، قرارات عاجلة في حرق سيدة لزوجها ووالدتها بالوراق

في واقعة مأساوية تكشف عن الوجه المظلم للخلافات الأسرية، شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة جريمة صادمة أصابت الأهالي بالذهول، بعدما أقدمت سيدة على إشعال النيران في زوجها باستخدام مادة مشتعلة، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، كما امتدت ألسنة اللهب لتطال جسد والدتها، التي كانت متواجدة في المكان، فأصيبت هي الأخرى بحروق متفرقة.

تفاصيل الحادث المروع بدأت حينما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المنازل، أعقبها اشتعال نيران وإصابة شخصين بحروق.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية من القسم بقيادة المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، إلى موقع الحادث، حيث جرى تطويق المكان، وإجراء التحريات الأولية التي كشفت عن خلفية صادمة لما جرى.

وبحسب التحريات، تبين أن خلافات أسرية متكررة كانت تشتعل بين الزوجين في الفترة الأخيرة، حتى قررت الزوجة مغادرة منزل الزوجية.

وليلة الواقعة حضر المجني عليه لمنزل والدتها وأصر على رجوعها معه لمنزل الزوجية وأمام رفضها قام بالتعدي عليها بالضرب محاولا اصطحابها بالقوة من منزل والدتها.

ودخلت في مشادة كلامية عنيفة مع زوجها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة حادة، انتهت بقيامها بسكب مادة مشتعلة على جسده وإشعال النيران فيه.

وفي لحظات الرعب التالية، ومع تصاعد اللهب، حاولت والدة الزوجة التدخل لفض الاشتباك أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن النيران امتدت إليها أيضا، لتصبح ضحية غير متوقعة في هذه الدراما الأسرية.

رجال المباحث تمكنوا من السيطرة على الوضع، وتم إلقاء القبض على المتهمة التي لم تتمكن من الفرار. كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق على الفور، لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسئوليات الجنائية، وأمرت بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تقرير الطب الشرعي لحالة المصابين، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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