أخبار مصر: مفاجأة صاعقة جديدة بقضية سارة خليفة، حركة محليات اليوم، فضيحة في اتحاد رفع الأثقال، فرح خيالي لـ ليلى أحمد زاهر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة، زواج عرفي من تاجر مخدرات ونشاط مشبوه لفضائيات وتحويل أموال

تواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق القضائية التحقيق في قضية ضبط المنتجة سارة خليفة المتهمة بتجارة المخدرات عقب ضبطتها في شقتها وبحوزتها مخدرات مصنعة بالملايين داخل شقتها بالقاهرة، لكشف المتورطين وضبط باقي أفراد ذلك التشكيل العصابي.

حركة محليات موسعة بالمحافظات خلال ساعات

تصدر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارات جديدة ومؤثرة خلال ساعات، تشمل تغيير عددًا من قيادات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات، ضمن خطوات حاسمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هشام جمال يهدي عروسه ليلى أحمد زاهر أغنية مخصوصة بصوت الجسمي في حفل زفافهما (فيديو)

على أنغام أغنية جديدة قدمها لها خصيصا بصوت الفنان حسين الجسمي، استقبل المنتج هشام جمال عروسته الفنانة ليلى أحمد زاهر في حفل زفافهما والذي أقيم في منطقة سقارة بالأهرامات.

روبيو يرسم الخط الأحمر لإيران: لا اتفاق مع تخصيب اليورانيوم

حدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخط الأحمر لإيران، خلال المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا.

انقلاب جذري ويستمر لأيام، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 24 أبريل، حتى الثلاثاء 29 أبريل 2025، مؤكدة بتغييرات جوية تضرب البلاد خلال هذه الفترة.

محمد إيهاب يكشف عن فضيحة جديدة في اتحاد رفع الأثقال

كشف محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال السابق، وصاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عن فضيحة جديدة وقع فيها الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.

سر المرأة التي اخترقت البروتوكول الفاتيكاني لتلقي نظرة على جثمان البابا (فيديو)

أثار اختراق امرأة بروتوكول الفاتيكان، وتشق طريقها وسط كرادلة وأساقفة ورجال دين محليين وأجانب، اكتظ بهم صحن كنيسة القديس بطرس، ثم تقف وتلقي نظرة دامت أكثر مما ينبغي على النعش المسجى فيه جثمان البابا فيه، فضول الكثيرين عن سر هذه المرأة.

إغلاق مطعم شهير في الجيزة وضبط صاحبه بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله

أغلقت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية مطعم شهير وضبط صاحبه بدائرة مركز كرداسة من خلال حملة مكبرة استهدفت تفتيش سلسلة مطاعم ومحلات وتجارية.

أول تعليق من شعبة الثروة الداجنة على مذبحة الفراخ البياضة لإحداث أزمة في البيض

علق الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، على ما تردد بشأن قيام منتجي البيض بذبح الفراخ البياضة لإحداث أزمة تعود بأسعار البيض إلى الارتفاع.

تركيا تسجل 184 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال إسطنبول القوي

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 184 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة، محذرة من استمرار الهزات في الأيام القليلة المقبلة.

بيان رسمي من نادي أسوان للرد على إعلان الفيفا بوقف القيد

أصدر مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي بيانًا رسميًّا بعد تأكيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف القيد بزهرة الجنوب.

بكاء ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها بعد رقصها مع والدها على أغنية "بنت أبويا" (فيديو)

دخلت الفنانة ليلى أحمد زاهر في نوبة بكاء، أثناء الرقص مع والدها الفنان أحمد زاهر على أغنية “بنت أبويا” في حفل زفافها على المنتج هشام جمال في سقارة.

تنبيه عاجل من البنوك لعملائها استعدادا لبدء التوقيت الصيفي

مع اقتراب إعلان بدء العمل بالتوقيت الصيفي اليوم الخميس انتفضت البنوك العاملة في السوق المصرفي وبدأت في توعية العملاء نحو قيام البنك ببعض التحديثات التي قد تتسبب في إيقاف بعض الخدمات.

على مسمع من ترامب، تفاصيل مشادة كلامية حادة بين ماسك ووزير أمريكي

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الملياردير إيلون ماسك ووزير الخزانة سكوت بيسنت دخلا في مشادة كلامية حادة على مسمع من الرئيس دونالد ترامب.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 - 4 - 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري الإسباني والدوري السعودي.

تحرك أمني عاجل بعد فيديو المشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمدينة نصر

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في كشف ملابسات واقعة نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع المشاجرة.

أحمد زاهر ينشر مقطع فيديو مؤثر من حفل زفاف ابنته ليلى على المنتج هشام جمال

نشر الفنان أحمد زاهر، مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال وهو يسلم ابنته العروس ليلى على منصة الزفاف إلى العريس.

اليوم، إجازة رسمية بالبنوك والبورصة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء

قررت إدارة البورصة أن يكون اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

فضيحة جديدة تلاحق هيجسيث، وضع "سيجنال" داخل مكتبه بالبنتاجون

يبدو أن الأزمات تطارد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، رغم دفاع الرئيس دونالد ترامب عنه في أزمة تطبيق "سيجنال" وتسريب معلومات حساسة.

حمزة المثلوثي يحسم إمكانية شكوى الزمالك ويعلق على انتقال زيزو إلى الأهلي

حسم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك إمكانية طرح فكرة تقديم شكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته، كما كشف عن موقفه من انتقال زيزو إلى الأهلي.

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