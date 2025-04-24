محمد إيهاب يكشف عن فضيحة جديدة في اتحاد رفع الأثقال

رفع الأثقال، كشف محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال السابق، وصاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عن فضيحة جديدة وقع فيها الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.

وحسب تصريحات “إيهاب”، فقد شهدت الفترة الماضية أزمة جديدة وهي هروب أحد لاعبي رفع الأثقال واسمه إسلام ثابت، إلى إيطاليا هربا من الإهمال والتجاهل الذي تعرض له من جانب مسؤولي الاتحاد المصري.

وقال محمد إيهاب، إن إسلام ثابت لاعب جيد ويملك أرقام مميزة في رفع الأثقال، وسافر إلى إيطاليا بعد استبعاده من معسكرات المنتخب الوطني بداعي تواضع مستواه، وإيقاف راتبه بشكل نهائي منذ شهر يوليو الماضي.

وأوضح محمد إيهاب، أن الاتحاد الإيطالي قام بمخاطبة نظيره المصري من أجل الحصول على موافقة بتجنيس اللاعب إسلام ثابت، قبل أن يوم الأخير بالرفض مشيرا إلى أن اللاعب مقيد في سجلات المشروع القومي التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وتساءل محمد إيهاب عن أسباب استبعاد اللاعب من معسكرات المنتخب وحرمانه من تمثيل منتخب مصر، وإيقاف راتبه، رغم تقديم مستوى جيد ومميز في البطولات المحلية التي خاضها.

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