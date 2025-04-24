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رياضة

بيان رسمي من نادي أسوان للرد على إعلان الفيفا بوقف القيد

فيفا، فيتو
فيفا، فيتو

أصدر مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي بيانًا رسميًّا بعد تأكيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف القيد بزهرة الجنوب.

 

بيان نادي أسوان

وأكد مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة المستشار الدكتور الشافعي صالح ردًّا على ما تم نشره وتداوله إعلاميا فيما يخص نشرة الفيفا الدورية حول موقف الأندية الصادر ضدها عقوبات إدارية في ما سبق أمر ليس بجديد طبقا للوقائع والحقائق التالية:

 

- خبر إيقاف القيد ضد نادي أسوان غير دقيق بصورته الحالية وهو إجراء روتينى وإعلان مكرر للعقوبة الحالية التي تنتهي بنهاية الموسم فى الأول من يونيو القادم 2025
 

- لا توجد ولم تقرر أي عقوبات أو شكاوى جديدة ضد نادى أسوان فى الوقت الحالى من جانب الفيفا.
 

-إدارة نادي أسوان قامت بتسوية مستحقات اللاعب المتسبب فى العقوبة وتم إخطار الفيفا رسميًّا وإجرائيًّا بذلك في وقت سابق.
 

-لجنة شؤون الأندية بالفيفا تصدر شهريًّا هذه النشرة كإجراء متبع لإضافة أندية جديدة قد تكون صدر بحقها عقوبات مستحدثة طبقا للقرار الصادر فى القضايا المنظورة ونادى أسوان ليس لديه دعاوى معلقة بهذا الشأن 


- العقوبة الصادرة ضد نادي أسوان سابقًا هي الإيقاف فترتي قيد تنتهي في الأول من يونيه 2025.


وأتم البيان: "لذا نرجو من الجميع سواء كافة وسائل الإعلام أو الجماهير تحرى الدقة قبل تداول أي أخبار أو تعليقات تخص هذا الأمر".

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نادي أسوان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أسوان نادي اسوان الرياضي

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