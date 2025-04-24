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أخبار مصر

حركة محليات موسعة بالمحافظات خلال ساعات

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
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تصدر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارات جديدة ومؤثرة خلال ساعات، تشمل تغيير عددًا من قيادات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات، ضمن خطوات حاسمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وأكدت الدكتورة منال عوض، أن خدمة المواطنين هي المعيار الأول لتقييم القيادات، لافتة إلى أنه  تم تصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين مستمر.

وكانت قد أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تفاصيل حركة المحليات ديسمبر الماضي التي اعتمدتها وتضمنت 184  قيادة محلية، حيث تم تعيين 9 سكرتيري عموم 13 سكرتير عام مساعد، 59 قيادة جديدة.

وتمت ترقية 25 قيادة إلى الدرجة العليا الممتازة ونقل وتحريك 55 قيادة محلية بين المحافظات.

وتم إنهاء الخدمة لـ14 قيادة محلية وإحالة إلى المعاشات لـ6 قيادات وتم ندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.

وتم اختيار قيادات جديدة  من الذين تقدموا للإعلان رقم (3) لسنة 2023، الذي شمل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية.

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