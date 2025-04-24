حركة محليات موسعة بالمحافظات خلال ساعات

تصدر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارات جديدة ومؤثرة خلال ساعات، تشمل تغيير عددًا من قيادات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات، ضمن خطوات حاسمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن خدمة المواطنين هي المعيار الأول لتقييم القيادات، لافتة إلى أنه تم تصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين مستمر.

وكانت قد أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تفاصيل حركة المحليات ديسمبر الماضي التي اعتمدتها وتضمنت 184 قيادة محلية، حيث تم تعيين 9 سكرتيري عموم 13 سكرتير عام مساعد، 59 قيادة جديدة.

وتمت ترقية 25 قيادة إلى الدرجة العليا الممتازة ونقل وتحريك 55 قيادة محلية بين المحافظات.

وتم إنهاء الخدمة لـ14 قيادة محلية وإحالة إلى المعاشات لـ6 قيادات وتم ندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.

وتم اختيار قيادات جديدة من الذين تقدموا للإعلان رقم (3) لسنة 2023، الذي شمل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.