مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 - 4 - 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري الإسباني والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا × بتروجت - 7 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا × اشبيلية - 7 مساء | بي إن سبورت 1

ديبورتيفو ليجانيس × جيرونا - 7 مساء | بي إن سبورت 3

ريال بيتيس × بلد الوليد - 9:30 مساء | بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد × رايو فابيكانو - 9:30 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

بولونيا × إمبولي - 9:30 مساء | starz play app

مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة × الفيحاء - 6:30 مساء | SSC SPORT

التعاون × الرائد - 8 مساء | SSC SPORT

مباريات اليوم في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

أورانجيس × ميناء دولا الكاميروني - 12 ظهرًا

الاتحاد الليبي × السجون الكيني - 1 ظهرًا

كاستال × الفتح الرياضي - 1 ظهرًا

ديبلر × ولايتا ديتشا - 3:30 عصرًا

إسبوار × الكاميرون الرياضي - 3:30 عصرًا

الجيش الرواندي × النصر الليبي - 6 مساءً

الخدمات العامة × الأهلي - 8:30 مساءً

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