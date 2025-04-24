مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 - 4 - 2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري الإسباني والدوري السعودي.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر
سيراميكا كليوباترا × بتروجت - 7 مساء | أون سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
أوساسونا × اشبيلية - 7 مساء | بي إن سبورت 1
ديبورتيفو ليجانيس × جيرونا - 7 مساء | بي إن سبورت 3
ريال بيتيس × بلد الوليد - 9:30 مساء | بي إن سبورت 3
أتلتيكو مدريد × رايو فابيكانو - 9:30 مساء | بي إن سبورت 1
مباريات اليوم في كأس إيطاليا
بولونيا × إمبولي - 9:30 مساء | starz play app
مباريات اليوم في الدوري السعودي
العروبة × الفيحاء - 6:30 مساء | SSC SPORT
التعاون × الرائد - 8 مساء | SSC SPORT
مباريات اليوم في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة
أورانجيس × ميناء دولا الكاميروني - 12 ظهرًا
الاتحاد الليبي × السجون الكيني - 1 ظهرًا
كاستال × الفتح الرياضي - 1 ظهرًا
ديبلر × ولايتا ديتشا - 3:30 عصرًا
إسبوار × الكاميرون الرياضي - 3:30 عصرًا
الجيش الرواندي × النصر الليبي - 6 مساءً
الخدمات العامة × الأهلي - 8:30 مساءً
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا