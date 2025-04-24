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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 - 4 - 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري الإسباني والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا × بتروجت - 7 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا × اشبيلية - 7 مساء | بي إن سبورت 1

ديبورتيفو ليجانيس × جيرونا - 7 مساء | بي إن سبورت 3

ريال بيتيس × بلد الوليد - 9:30 مساء | بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد × رايو فابيكانو - 9:30 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

بولونيا × إمبولي - 9:30 مساء | starz play app

مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة × الفيحاء - 6:30 مساء | SSC SPORT

التعاون × الرائد - 8 مساء | SSC SPORT

مباريات اليوم في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

أورانجيس × ميناء دولا الكاميروني - 12 ظهرًا

الاتحاد الليبي × السجون الكيني - 1 ظهرًا

كاستال × الفتح الرياضي - 1 ظهرًا

ديبلر × ولايتا ديتشا - 3:30 عصرًا

إسبوار × الكاميرون الرياضي - 3:30 عصرًا

الجيش الرواندي × النصر الليبي - 6 مساءً

الخدمات العامة × الأهلي - 8:30 مساءً

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كأس عاصمة مصر الدوري الإسباني كأس إيطاليا الدوري السعودي أتلتيكو مدريد مواعيد مباريات اليوم

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