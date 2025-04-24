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خارج الحدود

سر المرأة التي اخترقت البروتوكول الفاتيكاني لتلقي نظرة على جثمان البابا (فيديو)

اخرقت البروتوكول
اخرقت البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا، فيتو

أثار اختراق امرأة بروتوكول الفاتيكان، وتشق طريقها وسط كرادلة وأساقفة ورجال دين محليين وأجانب، اكتظ بهم صحن كنيسة القديس بطرس، ثم تقف وتلقي نظرة دامت أكثر مما ينبغي على النعش المسجى فيه جثمان البابا فيه، فضول الكثيرين عن سر هذه المرأة.

وبحسب عدد قليل من الحاضرين يعرفونها، أنها راهبة فرنسية أرجنتينية الأصل، صديقة قديمة للبابا، اسمها جينيفيف جياننجروس وأصغر سنًّا منه بسبع سنوات، وأنها الوحيدة التي سمحت لها دائرة البروتوكول في الحاضرة الفاتيكانية، بالوصول إلى الحبال المحددة مساحة الاقتراب من النعش.

ويظهر مقطع فيديو أحدهم من دائرة البروتوكول، يرافقها إلى أقرب مكان من النعش.

تكريم صديق قديم

وظهرت الراهبة الفرنسية تحمل حقيبة خضراء على ظهرها، حين وصلت وتأملت النعش لدقائق، مررت خلالها قطعة من الورق على وجهها، لمسح دموع انهمرت من عينيها، من دون أن تدري كما يبدو أنها خرقت مادة من البروتوكول الفاتيكاني الصارم، تجعل الوداعات الأولى للبابا المتوفى مقتصرة على الكرادلة والأساقفة والشخصيات الدينية، محلية وأدبية. "إلا أن إصرارها على الوقوف بجانب نعش فرانسيسكو، كان مدفوعًا برغبة قوية في تكريم صديق قديم" بحسب تعبير صحيفة كلارين الواسعة الانتشار بالأرجنتين.


علاقة قديمة

الوارد أيضًا عن "جنيفيف جياننجروس" في وسائل إعلام لاتينية اللغة، أن "علاقة البابا بها قديمة، تعود إلى وقت كان فيه فرانسيس مجرد جورجي بيرجوليو الشاغل منصب رئيس أساقفة بوينس آيرس".على حد ما نقلت صحيفة الباييس الإسبانية عن مصدر لم تسمه.

وفي ذلك الوقت، اشتهرت هي بأنها ابنة أخت ليوني دوكيت الراهبة التي اختفت في 1977 أثناء الحكم الديكتاتوري بالأرجنتين، والتي تم العثور عليها جثة في مقبرة جماعية إلى جانب رفات أستير باليسترينو رئيسة فرنسيسكو عندما كان عاملًا شابًّا في مختبر للكيمياء.

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