حمزة المثلوثي يحسم إمكانية شكوى الزمالك ويعلق على انتقال زيزو إلى الأهلي

حسم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك إمكانية طرح فكرة تقديم شكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته، كما كشف عن موقفه من انتقال زيزو إلى الأهلي.

وقال حمزة المثلوثي خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "أون سبورت 1"، إنه من الصعب شكوى الزمالك مهما حصل، مؤكدًا أنه سيفعل كل شيء ممكن حتى لا يصل إلى تلك المرحلة.

وأضاف أنه من الصعب أن يلعب للأهلي في يوم ما قائلًا: مش هروح. ما عنديش مشكلة مع الأهلي كنادٍ، لكن أنا بحب الزمالك”.

كما علق التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك على قرار رحيل اللاعب أحمد السيد “زيزو” إلى النادي الأهلي.

وعبر “المثلوثي” عن صدمته لرحيل زميله السابق أحمد مصطفى "زيزو" عن صفوف الفريق، مؤكدًا أنها خسارة فنية مؤثرة.

وفي الوقت ذاته، شدد على ثقته بقدرة الزمالك على تجاوز غياب أي لاعب وأن الفريق لن يقف على رحيل أى لاعب.

وعن علاقته بزيزو قال المثلوثي: "زيزو كان أكثر لاعب قريب مني قبل الإصابة وكنت بشوفه أكتر ما بشوف عيلتي.. بس عمري ما توقعت إنه يمشي! بهذا الشكل".

وأضاف: "كنت بتمنى زيزو يفكر زي شيكابالا ويستفاد بحب جماهير الزمالك له.. ولكن هو قراره وحر في اختياراته".

وأكد المثلوثي على قوة الكيان الأبيض: "الزمالك بجماهيره لن يقف على أي لاعب وزيزو اختار طريقه، نادي الزمالك باقي وعايش بسبب جماهيره وهما العنصر الأهم في نادي الزمالك"،

وتمنى التوفيق لزميله السابق مع التأكيد على استمرار مسيرة الزمالك

وعن لو تواجد المثلوثي مكان زيزو وجاءته فرصة الانضمام للأهلي أكد التونسي من خلال رسالة قوية لو كان في موقف زيزو وعقده ينتهي: “لو كنت مكانه وانا بالفعل عقدي ينتهي بنهاية الموسم.. لن أرحل إلى الأهلي”.

وكان المثلوثي قد تعرض الى إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال يناير الماضي وتم رفعه من القائمة لحين العلاج.

كما أن عقد حمزة المثلوثي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم النادي قرار تجديد عقده حتى الآن.

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