هشام جمال يهدي عروسه ليلى أحمد زاهر أغنية مخصوصة بصوت الجسمي في حفل زفافهما (فيديو)

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر، على أنغام أغنية جديدة قدمها لها خصيصى بصوت الفنان حسين الجسمي، استقبل المنتج هشام جمال عروسته الفنانة ليلى أحمد زاهر في حفل زفافهما والذي أقيم في منطقة سقارة بالأهرامات.

هشام جمال يستقبل ليلى أحمد زاهر بأغنية مخصوص

وبدا الخجل على وجه ليلى أحمد زاهر فور ظهور هشام جمال أمامها وهي ممسكة بيد والدها.

وجاءت كلمات الأغنية: "خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.... خطوة ورا خطوة بقرب لك... جايلك عشان افرح قلبك... وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش بحسب ايامه... فستانك الابيض اللي هياخد منك حتة... وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة".

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بزفافهما في موقع مميز تحت أضواء هرم سقارة، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، مساء الأربعاء.

ودخلت الفنانة ليلى أحمد زاهر في نوبة بكاء، أثناء الرقص مع والدها الفنان أحمد زاهر على أغنية “بنت أبويا” في حفل زفافها على المنتج هشام جمال في سقارة.

وأظهر مقطع الفيديو أن لفنانة ليلى أحمد زاهر لم تتمالك دموعها لتبكي في أحضان والدها.

فنانون في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

وحضر الحفل من النجوم " ليلى علوي، مصطفى شعبان، يسرا، أحمد صلاح السعدني، كريم العدل، إيهاب فهمي، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، شيري عادل، عماد صفوت، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، أمير شاهين، تامر مرضي، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري.

حراسات خاصة لتأمين حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

وشهد حفل زفاف ليلى زاهر والمنتج هشام جمال ظهورًا لافتًا للحراسات الخاصة، وذلك قبل انطلاق الحفل الليلة، حيث يقوم بتأمين موقع الحفل، 29 فرد أمن، بالإضافة إلى وجود 12 جاردًا آخرين.

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