بكاء ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها بعد رقصها مع والدها على أغنية "بنت أبويا" (فيديو)

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر، دخلت الفنانة ليلى أحمد زاهر في نوبة بكاء، أثناء الرقص مع والدها الفنان أحمد زاهر على أغنية “بنت أبويا” في حفل زفافها على المنتج هشام جمال في سقارة.

وأظهر مقطع الفيديو أن لفنانة ليلى أحمد زاهر لم تتمالك دموعها لتبكي في أحضان والدها.

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

واحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بزفافهما في موقع مميز تحت أضواء هرم سقارة، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، مساء الأربعاء.

فنانون في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

وحضر الحفل من النجوم " ليلى علوي، مصطفى شعبان، يسرا، أحمد صلاح السعدني، كريم العدل، إيهاب فهمي، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، شيري عادل، عماد صفوت، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، أمير شاهين، تامر مرضي، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري.

حراسات خاصة لتأمين حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

وشهد حفل زفاف ليلى زاهر والمنتج هشام جمال ظهورًا لافتًا للحراسات الخاصة، وذلك قبل انطلاق الحفل الليلة، حيث يقوم بتأمين موقع الحفل، 29 فرد أمن، بالإضافة إلى وجود 12 جارد آخرين.

وتم إضاءة هرم سقارة خصيصًا لتزين هذا الحدث، ما أضفى لمسة فرعونية على الليلة المميزة التي اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

واحتفل أحمد زاهر بعقد قران ابنته ليلى وهشام جمال مساء الإثنين 14 أبريل.

وحضر عقد القران عدد من النجوم منهم محمد جمعة وعمرو وهبة وأحمد صفوت وكمال عطية وعمرو وهبة ودنيا سامي وشام الذهبي.

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