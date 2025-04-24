فضيحة جديدة تلاحق هيجسيث، وضع "سيجنال" داخل مكتبه بالبنتاجون

يبدو أن الأزمات تطارد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، رغم دفاع الرئيس دونالد ترامب عنه في أزمة تطبيق "سيجنال" وتسريب معلومات حساسة.

فوسط التحقيقات الداخلية الجارية في البنتاجون لجهة تسريب معلومات عبر تطبيق المحادثة "سيجنال" بين هيجسيث وعدد من كبار المسؤولين حول ضربات أمريكية على مواقع حوثية في اليمن في مارس الماضي، برزت إلى السطح معلومات جديدة.

فقد كشف 3 أشخاص مطلعين أن وزير الدفاع أصدر توجيهاته بتثبيت تطبيق "سيجنال"، وهو تطبيق مراسلة تجاري، على جهاز كمبيوتر بمكتبه في البنتاجون، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".



انقطاع في الهاتف المحمول

كما أضافوا أن هذه الخطوة جاءت عقب نقاش بين هيجسيث ومساعديه حول كيفية تجاوز أي انقطاع في خدمة الهاتف المحمول في معظم أنحاء البنتاجون، والتنسيق بشكل أسرع مع البيت الأبيض وكبار مسؤولي ترامب الآخرين باستخدام التطبيق المشفر.

ولفتوا إلى أن قرار وزير الدفاع أتى بمثابة حل بديل مكنه من استخدام التطبيق في مكان سري، حيث لا يُسمح له باستخدام هاتفه المحمول أو أي أجهزة إلكترونية شخصية أخرى، والتواصل بسهولة مع أي مسؤولين حكوميين آخرين أو عائلته.

جاء ذلك، بعدما أفاد موظفون سابقون في البنتاجون قبل أيام بأن هيغسيث شارك ضمن مجموعة أخرى على "سيجنال" تفاصيل هجوم مارس على الحوثيين، ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

في حين نفى المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، تلك "الادعاءات"، واصفا إياها بالكاذبة.



تحقيق داخلي

يذكر أن هيجسيث، المذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، يخضع لتحقيق داخلي في البنتاجون بعد مشاركته معلومات حساسة على خدمة الرسائل "سيجنال" في 15 آذار/مارس في محادثة شملت صحافيًا تمت دعوته عن طريق الخطأ على ما يبدو.

وكانت مجلة "ذا أتلانتيك"، كشفت الشهر الماضي، أن رئيس تحريرها، جيفري جولدبيرج، ضم عن طريق الخطأ إلى دردشة على "سيجنال"، ناقش خلالها مسؤولون بينهم هيغسيث، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، مسألة ضربات جوية نُفّذت في 15 مارس.

فيما أثارت تلك الواقعة ضجّة كبيرة آنذاك، ولا يزال التحقيق الذي يجريه المفتش العام للبنتاجون حول تلك التسريبات مستمرا.

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