تنبيه عاجل من البنوك لعملائها استعدادا لبدء التوقيت الصيفي

مع اقتراب إعلان بدء العمل بالتوقيت الصيفي اليوم الخميس انتفضت البنوك العاملة في السوق المصرفي وبدأت في توعية العملاء نحو قيام البنك ببعض التحديثات التي قد تتسبب في إيقاف بعض الخدمات.

وقال بنك مصر في رسالة لعملائه إنه نظرًا لقرب العمل بالتوقيت الصيفي مساء اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 الساعة 12:00 منتصف الليل، الأمر الذي يترتب عليه قيام البنك بإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية بدءًا من الساعة 11:30 مساءًا ولمدة ثلاث ساعات تقريبًا، مما يؤثر في الخدمات المقدمة للعملاء خلال فترة التحديث.



وطالب بنك مصر عملائه التأكد من تفعيل التوقيت الصيفي بشكل تلقائي على أجهزة الحاسب الآلي والتليفون المحمول الخاص بكم، وذلك لضمان استمرار عمل خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي بشكل طبيعي.

وقال البنك التجاري الدولي: عميلنا العزيز، سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت مما قد يترتب عليه تأثر خدماتنا البنكية بشكل مؤقت بدءًا من يوم الخميس، الموافق 24 أبريل 2025، الساعة 11 مساءًا بتوقيت القاهرة الشتوي وحتى يوم الجمعة، الموافق 25 أبريل 2025، الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة الصيفي. يرجى التأكد من أن ساعة أجهزتكم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح (التوقيت المحلي GMT +03:00) قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـOTP..

ومن جانبه وجه بنك القاهرة رسالة للعملاء جاء فيها: السادة العملاء

نظرًا للعمل بنظام التوقيت الصيفي, برجاء العلم أنه سيتم إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية للبنك وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 اعتبارا من الساعة 11:50 مساءً ولمدة 40 دقيقة مما قد يؤثر على الخدمات المقدمة لسيادتكم.

أما بنك فيصل الإسلامي فوجه رسالة لعملائه مضمونها،:عميلنا العزيز،

يرجى العلم بأنه سيتم إجراء تحديثات على أنظمة البنك، وذلك اعتبارًا من الساعة 11:30 مساء الخميس الموافق 24 أبريل 2025م وحتى الساعة 03:00 صباح الجمعة الموافق 25 أبريل 2025م، وقد تتأثر خدماتنا أثناء تلك الفترة.

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