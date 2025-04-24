أول تعليق من شعبة الثروة الداجنة على مذبحة الفراخ البياضة لإحداث أزمة في البيض

علق الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، على ما تردد بشأن قيام منتجي البيض بذبح الفراخ البياضة لإحداث أزمة تعود بأسعار البيض إلى الارتفاع.

استحالة ذبح منتجي البيض الفراخ البياضة

وقال «السيد» لـ «فيتو» إنه يرى أن إقدام منتجي البيض على ذبح الفراخ البياضة قبل إتمام الدورة الإنتاجية؛ أمر مستحيل تمامًا.

البيض والدواجن

المنتجون لا يستطيعون تكبد خسائر ذبح الفراخ البياضة أثناء الدورة الإنتاجية

وقدم «السيد» تحليلًا لاستحالة ذبح الفراخ البياضة قبل انتهاء الدورة الإنتاجية؛ موضحًا أن منتجي البيض يقومون بشراء قطعان الفراخ البياضة بملايين الجنيهات، من أجل الدخول في دورات إنتاجية، ولا يستطيع المنتجين تكبد خسائر ذبح الفراخ البياضة أثناء الدورة الإنتاجية، خاصة مع تحقيقهم أرباح من بيع البيض.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

منتجي البيض يحققون مكاسب رغم انخفاض السعر

وتابع: أن منتجي البيض خلال هذه الفترة بالرغم من انخفاض أسعاره، فإنهم مازالوا يحصلون على أرباح عالية من بيع البيض، فسعر كرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات، وتكلفة الكرتونة تصل إلى 104 جنيهات على أقصى تقدير، أي إنهم رابحون من سعر البيض، وعليه لا يوجد سبب حتى يقدموا على التخلص من الفراخ البياضة.

الفراخ

متى يتخلص منتجي البيض من الفراخ البياضة؟

ورد«السيد» على السؤال بشأن متى يتخلص منتجي البيض من الفراخ البياضة، قائلًا: يحدث ذلك قبل نهاية الدورة الإنتاجية، ولا يقوم بالتخلص من القطيع القديم؛ إلا إذ قام بإدخال قطيع جديد قبله بشهرين أو أربع شهور، حتى يحافظ على استمرارية العمل.

الفراخ

التخلص من الفراخ البياضة يتم مع انخفاض أسعار البيض لأقل من تكلفته

وأضاف: أو من الممكن وليس الأكيد؛ أن يقدم المنتجين على التخلص من الفراخ البياضة؛ حال انخفاض أسعار البيض لأقل من تكلفته، ويحقق خسائر، لكنه لن يضحي ابدًا بقطيع الفراخ البياضة التي تقوم عليها صناعته وهو يحقق مكاسب عالية.

الفراخ

انخفاض أسعار البيض 45% يؤكد تحقيق المنتجين مكاسب رهيبة

ويرى «السيد» أن الانخفاض الحاد في أسعار البيض ملفت للنظر، ويطرح سؤلًا كيف انخفضت أسعار البيض من 150 إلى 110 جنيهات، أي انخفاض 45%، وهو ما يدل على أن المنتجين كانوا يحققون مكاسب رهيبة.

أسعار البيض

حصول المنتجين على مكاسب جديدة مع زيادة الطاقة الإنتاجية من البيض

وأوضح أنه من العام الماضي، تحدث أن خلال عام 2025 سيكون هناك زيادة في الطاقة الإنتاجية من البيض ومع تنامى الإنتاج حصلت الناس على مكاسب جديدة، خلال العاميين الماضيين، إذ لا نستطيع أن ننكر أن الإنتاج كان ضئيلًا خلال عام 2022 يصل لـ 9 مليار بيضة سنويًا على أقصى تقدير.

محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء

صدور توجيه من محتكري البيض بالتخلص من الفراخ البياضة

وكان محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، قد أعلن أنه وردت معلومات إلى الجمعية تشير إلى صدور توجيه من محتكري البيض بالتخلص من الفراخ البياضة المنتجة لبيض المائدة، وأن المصادر كشفت عن قيام بعض أصحاب المزارع ببيع القطيع البياض بسعر 35 جنيهًا ما أدى إلى انخفاض أسعار فراخ التسمين بغرض الذبح الفوري، وذلك بهدف الحفاظ على الأسعار المرتفعة التي جرى البيع به خلال الشهور الماضية.

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