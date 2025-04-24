انقلاب جذري ويستمر لأيام، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 24 أبريل، حتى الثلاثاء 29 أبريل 2025، مؤكدة بتغييرات جوية تضرب البلاد خلال هذه الفترة.

حالة الطقس اليوم الخميس

وعن حالة الطقس اليوم الخميس 24 أبريل 2025، قالت الأرصاد إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مئوية، وتصل إلى 43 درجة في جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري، مع فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يشهد طقس اليوم نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5: 2.25) متر، والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5: 2.25) متر.

طقس غدا الجمعة 25 أبريل حتى الثلاثاء 29 أبريل 2025

أما طقس غدا الجمعة 25 أبريل إلى الثلاثاء 29 أبريل 2025، لفتت هيئة الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد الطقس خلال هذه الفترة نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

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