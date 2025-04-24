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حوادث

إغلاق مطعم شهير في الجيزة وضبط صاحبه بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله

إغلاق مطعم شهير بكرداسة،
إغلاق مطعم شهير بكرداسة، فيتو

أغلقت  مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية مطعم شهير  وضبط صاحبه بدائرة مركز كرداسة من خلال حملة مكبرة استهدفت تفتيش سلسلة مطاعم ومحلات وتجارية.

 أسفرت الحملة عن ضبط  نصف طن لحوم فاسدة بداخله كان معد لتقديمه للزبائن ومداهمة المخزن التابع  له عثر بحوزته 2 ذبيحة ضاني مذبوحة خارج السلخانة، و150 كيلو لحوم فاسدة، و250 كيلو لحمة غير مدونة البيانات، و460 كيلو دواجن متبلة من غير بيانات، و320 كيلو لحوم مفرومة غير مدون عليها بيانات.

تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الطب البيطري، كما تم تشميع المطعم وإغلاقه وتحرير محضر الضبط وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مباحث التموين لحوم فاسدة الطب البيطري
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