أحمد زاهر ينشر مقطع فيديو مؤثر من حفل زفاف ابنته ليلى على المنتج هشام جمال

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر، نشر الفنان أحمد زاهر، مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال وهو يسلم ابنته العروس ليلى على منصة الزفاف إلى العريس.

وظهر من خلال مقطع الفيديو مدى تأثر العروس بهذه اللحظة التي وضعت رأسها على كتف والدها الفنان أحمد زاهر، حتى حضور العريس المنتج هشام جمال لتسلم عروسه من والدها.

كما أوضح مقطع الفيديو احتضان زاهر ابنته والعريس قبل أن يغادر، ليقوم المنتج هشام جمال باحتضان عروسه وبدأ يغني لها، على أغنية الفنان حسين الجسمي حيث جاءت كلمات الأغنية: "خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.... خطوة ورا خطوة بقرب لك... جايلك عشان افرح قلبك... وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب ايامه... فستانك الابيض اللي هياخد منك حتة... وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة".

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بزواجها من المنتج هشام جمال في حفل كبير أمام هرم سقارة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرقص ليلى مع والدها الفنان أحمد زاهر على أغنية "بنت أبويا"، ولم تتمالك دموعها لتبكي في أحضان والدها.

وحضر عقد القران عدد من النجوم منهم محمد جمعة وعمرو وهبة وأحمد صفوت وكمال عطية وعمرو وهبة ودنيا سامي وشام الذهبي.

كما حضر من النجوم " ليلى علوي، مصطفى شعبان، يسرا، أحمد صلاح السعدني، كريم العدل، إيهاب فهمي، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، شيري عادل، عماد صفوت، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، أمير شاهين، تامر مرضي، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري.

وشهد حفل زفاف ليلى زاهر والمنتج هشام جمال ظهورًا لافتًا للحراسات الخاصة، وذلك قبل انطلاق الحفل الليلة، حيث يقوم بتأمين موقع الحفل، 29 فرد أمن، بالإضافة إلى وجود 12 جاردًا آخرين.

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