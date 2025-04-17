أخبار الحوادث اليوم: مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل..سقوط موظف ببنك شهير متورط في شبكة دعارة بالتجمع.. غرق 4 أطفال في النيل ببني سويف

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

شهدت إحدى مدارس عزبة النخل بمنطقة المرج، واقعة صادمة بعد أن تسلل مراهق سور مدرسة واختبأ داخل حمام التلاميذ، قبل أن يهتك عرض طفلة في الصف الأول الابتدائي داخل حمام المدرسة.

أوهمها أنها مسحورة، مدرس يجرد طالبة من ملابسها بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بعد تجريدها من ملابسها بزعم معالجتها عقب إيهامها أنها تعاني من أعراض سحر في مدينة الشيخ زايد.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات أعلى محور 26 يوليو بعد ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

القبض على متحرش المعادي بعد بلاغ سيدة أجنبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية بتهمة التحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها في الشارع بمنطقة المعادي.



الفرح تحول لمأساة، غرق 4 أطفال في مياه النيل بمركز الفشن ببني سويف

تحولت لحظات الفرح إلى فاجعة مأساوية في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعدما لقي 4 أطفال "ولدين وأبنتين ابناء عمومة" مصرعهم غرقًا في مياه نهر النيل أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم من قرية صالح فريد، التابعة لدائرة المركز.



سقوط موظف ببنك شهير متورط في شبكة دعارة بالتجمع

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف بأحد البنوك الشهيرة، بعد تورطه في فضيحة أخلاقية مدوية داخل كمبوند فاخر بمنطقة التجمع، برفقة فتاتين من جنسية أخرى.



إصابة 8 أشخاص في حريق نشب داخل شركة أدوية شهيرة بالأميرية

شهدت منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة حريقًا هائلًا اندلع داخل شركة أدوية شهيرة، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق.

النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدي سائق على مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة

تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، تباشر التحقيقات في واقعة تعدى سائق بهيئة النقل العام على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة.



خروج مجدي شطة من السجن 15 أكتوبر

كشفت مصادر قضائية أنه تحدد 15 أكتوبر المقبل موعدا لخروج مؤدي المهرجانات مجدي شطة ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى، وذلك بعد أن تبين أنه كان لديه قضية أخرى يقضي فترة عقوبتها غير قضية المخدرات والتي عوقب فيها بالحبس 6 أشهر في منطقة المرج.

إحالة سائق مقطورة تسبب في وفاة طالب وإصابة صديقه بحدائق أكتوبر للمحاكمة

أحالت نيابة الجيزة سائق مقطورة تسبب في وفاة طالب وإصابة آخر إثر اصطدامه بهما أثناء استقلالهما دراجة نارية في حادث تصادم، نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة صديقه، للمحاكمة الجنائية.



سيدة تلفق قضية بلطجة لطليقها بصور أسلحة مزيفة

فجرت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، مفاجأة فيما يخص المنشورات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر شابا يحمل أسلحة نارية ويتهم بممارسة أعمال البلطجة، ما هي إلا جزء من خطة انتقام تقف وراءها طليقته.



ماتت بالهيروين، حكاية فتاة ليل عُثر عليها جثتها متفحمة بالجيزة

في أطراف مدينة أوسيم، حيث تمتد الأراضي الزراعية في صمت مطبق، كانت ليلة هادئة لا يقطعها سوى صياح بعيد من بعض الطيور التي تأخرت عن أعشاشها، لم يكن أحد يتوقع أن تكتشف جريمة في هذا الهدوء، لكن الفجر كان يحمل سرا ثقيلا.



إحالة مسئولين بمعهد تابع لوزارة الثقافة إلى المحاكمة التأديبية بسبب الرشوة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.



طعنتان بسبب المال، شاب يصارع الموت في مشاجرة دامية بمصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، مشهدا دمويا بعد أن تحولت مشادة كلامية بين شخصين إلى مشاجرة عنيفة بسبب خلاف مالي، انتهت بطعن أحدهما للآخر باستخدام سلاح أبيض، ليسقط الأخير غارقا في دمائه.

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