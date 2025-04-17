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حوادث

أوهمها أنها مسحورة، مدرس يجرد طالبة من ملابسها بالشيخ زايد

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بعد تجريدها من ملابسها بزعم معالجتها عقب إيهامها أنها تعاني من أعراض سحر في مدينة الشيخ زايد.

تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة، بلاغا من محاسب وبصحبتها ابنتها طالبة 18 سنة، يتهم مدرس بهتك عرض نجلته داخل منزله عقب إيهامها انها تعاني من أعراض سحر.

وأضاف والد الطالبة، إن المدرس ادعى قدرته على علاجها بالجلسات في منزله، وصدقت كلامه وذهبت معه إلى منزله ليعالجها، فقام بتجريدها من ملابسها والتحرش بها وملامسة مواطن عفتها، وانه كرر فعلته أكثر من مرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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