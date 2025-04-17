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حوادث

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 شهدت إحدى مدارس عزبة النخل بمنطقة المرج، واقعة صادمة بعد أن تسلل مراهق سور مدرسة واختبأ داخل حمام التلاميذ، قبل أن يهتك عرض طفلة في الصف الأول الابتدائي داخل حمام المدرسة.

 

هتك عرض تلميذة داخل حمام المدرسة بعزبة النخل

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بتعرض طفلة في المرحلة الابتدائية لهتك عرض داخل حمام مدرستها بمنطقة عزبة النخل.

 

وقال والد الطفلة: إنه تلقى اتصالا من المدرسة بالواقعة وحينما وصل شاهد ابنته في حالة انهيار تام تبكي أمامه بسبب الموقف الذي تعرضت له، وطالب بالقصاص لطفلته التي تعرضت للتعدي الجسدي داخل الحمام.

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الطفلة لتوقيع الكشف الطبي عليها.

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