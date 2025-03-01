الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

بعد تخفيف العقوبة، الإفراج عن مجدي شطة 13 أبريل المقبل

مجدي شطة، فيتو
مجدي شطة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات مجدي شطة علي حكم سجنه 10 سنوات، وقضت بتخفيف عقوبته إلي الحبس 6 أشهر في اتهامه بحيازة مخدرات في منطقة المرج. 

وقال مصدر قضائي أن مجدي شطة تننهي عقوبته في 13 أبريل المقبل.

 

القبض على مجدي شطة 


وكانت نيابة المرج قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.
العثور على مخدر الآيس بحوزة مجدي شطة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة مجدي شطة مطرب المهرجانات مجدى شطة

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