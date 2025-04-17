إصابة 8 أشخاص في حريق نشب داخل شركة أدوية شهيرة بالأميرية

شهدت منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة حريقًا هائلًا اندلع داخل شركة أدوية شهيرة، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق.





حريق شركة أدوية شهيرة بالأميرية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية شهيرة بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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