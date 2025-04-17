ماتت بالهيروين، حكاية فتاة ليل عُثر عليها جثتها متفحمة بالجيزة

في أطراف مدينة أوسيم، حيث تمتد الأراضي الزراعية في صمت مطبق، كانت ليلة هادئة لا يقطعها سوى صياح بعيد من بعض الطيور التي تأخرت عن أعشاشها، لم يكن أحد يتوقع أن تكتشف جريمة في هذا الهدوء، لكن الفجر كان يحمل سرا ثقيلا.

قبل هذا الفجر بساعات، داخل شقة صغيرة بإحدى البنايات، اجتمعت فتاة في الثلاثين من عمرها بشاب تعرفت عليه حديثا، لم تكن المرة الأولى التي تخوض فيها تلك الدروب المظلمة، اتفق الاثنان على سهرة حمراء، تعاطيا خلالها مادة الهيروين حتى خرجت الأمور عن السيطرة بسبب زيادة الجرعة، وانتهى بها الأمر جثة هامدة، وعيناه تراقبها في ذهول.

لم يفكر كثيرا، الخوف شل تفكيره، لف الجثة في سجادة قديمة، استعان بسيارة صديقه دون أن يخبره بنيته، وانطلق تحت جناح الليل، اختار بقعة نائية، بين الحقول، وألقى بجسدها.

مع أول خيوط الصباح، كان ثلاثة من رعاة الأغنام يتجولون في المكان، لمح أحدهم شيئا غريبا وسط الزرع، اقتربوا، ثم تراجعوا في رعب حين انكشفت لهم جثة، لم يُبلغوا الشرطة، خشوا أن يزج بهم في القضية، فقرروا إخفاء معالم الجريمة أكثر... أضرموا فيها النيران.

لكن الحقيقة لا تموت وإن احترقت، ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، هرعت قوات الشرطة إلى الموقع، وفحصوا الجثة المحترقة، لم تكن الملامح واضحة.

واحدة تلو الأخرى، تكشفت الخيوط. الفتاة، الشاب، السهرة، الجرعة الزائدة، السجادة، والسيارة. حتى الرعاة الذين ظنوا أن النار ستمحو آثارهم، لم يسلموا من قبضة العدالة.

نيابة شمال الجيزة أمرت باحتجازهم جميعا 24 ساعة على ذمة التحقيق، والقصة التي بدأت في الخفاء، انتهت في صفحات التحقيقات.

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