سيدة تلفق قضية بلطجة لطليقها بصور أسلحة مزيفة

فجرت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، مفاجأة فيما يخص المنشورات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر شابا يحمل أسلحة نارية ويتهم بممارسة أعمال البلطجة، ما هي إلا جزء من خطة انتقام تقف وراءها طليقته.

بدأت القصة عندما تم تداول صور تظهر شابًا ممسكًا بأسلحة نارية، مع تعليق يزعم أنه يُمارس البلطجة ويُروع المواطنين في محافظة الجيزة. لكن مفاجأة التحقيقات كانت في أن الأمر لم يكن سوى كيد نسا، حيث ألقي القبض على الشاب صاحب الصورة.

في مواجهة قوية، اعترف الشاب بأنه هو من يظهر في الصور، لكنه نفى بشكل قاطع استخدام الأسلحة في أي جريمة. وفي تطور مثير، كشف أن طليقته هي من استولت على الصور من هاتفه المحمول وقامت بنشرها عبر الإنترنت بهدف توريطه وسجنه، بعد الخلافات الحادة بينهما عقب الطلاق.

وبالتحقيق مع طليقته، اعترفت هي الأخرى بأنها كانت وراء نشر الصور، مؤكدة أنها فعلت ذلك رغبة في الانتقام من زوجها السابق بسبب تصاعد الخلافات بينهما بعد الطلاق، فقررت تلفيق تهمة البلطجة وحيازة الأسلحة له، على أمل أن يُسجن ويعاقب على ما فعلته.

النيابة العامة قررت حجز السيدة لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، كما تم حجز الشاب بعد تحريز الأسلحة التي ظهرت في الصور، في الوقت نفسه أكدت أجهزة وزارة الداخلية أن الادعاءات المتداولة عبر السوشيال ميديا كانت زائفة، وأن القضية تتعلق بنزاع عائلي بحت.

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