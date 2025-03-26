المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة خطف طفل والتعدي عليه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملين لاتهامهم بخطف طفل والتعدي عليه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لعاملين لاتهامهما بخطف طفل والتعدي عليه بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهمين بالقليوبية "محمد.م" 18 - عامل، و"إبراهيم.ص" 16 سنة - عامل في القضية رقم 10167 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 3915 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 11/15 / 2024 بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية حال كون المتهم الثاني تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة خطفوا بالتحايل المجني عليه الطفل "زياد.ا.ا" بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم بعدما أوهموه بالجلوس رفقتهم للذهاب للمقهي قاصدين ابعاده عن ذويه فتمكنوا بذلك من الاختلاء به في ذلك المسكن، قد اقترنت تلك الجناية بجناية التعدى عليه والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

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