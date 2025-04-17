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حوادث

إحالة سائق مقطورة تسبب في وفاة طالب وإصابة صديقه بحدائق أكتوبر للمحاكمة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة سائق مقطورة تسبب في وفاة طالب وإصابة آخر إثر اصطدامه بهما أثناء استقلالهما دراجة نارية في حادث تصادم، نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة صديقه، للمحاكمة الجنائية. 

 بلاغ بحادث طريق في أكتوبر 

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر، المقدم محمد نجيب، بأنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق اصطدمت بدراجة بخارية قيادة طالب (19 سنة) وصديقه.

وتسبب الحادث في وفاة الطالب في الحال، وإصابة صديقه الذي كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ويتولى رجال المباحث الجنائية جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة.

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