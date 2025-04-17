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حوادث

القبض على متحرش المعادي بعد بلاغ سيدة أجنبية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية بتهمة التحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها في الشارع بمنطقة المعادي.

قائد دراجة نارية يتحرش بسيدة أجنبية بالمعادي

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل قائد دراجة نارية أثناء سيرها في الشارع بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
 

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