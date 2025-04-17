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حوادث

طعنتان بسبب المال، شاب يصارع الموت في مشاجرة دامية بمصر القديمة

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شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، مشهدا دمويا بعد أن تحولت مشادة كلامية بين شخصين إلى مشاجرة عنيفة بسبب خلاف مالي، انتهت بطعن أحدهما للآخر باستخدام سلاح أبيض، ليسقط الأخير غارقا في دمائه.

مشاجرة مصر القديمة 
تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين في أحد شوارع مصر القديمة واصابة أحدهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن خلافا ماليا تصاعد بين الطرفين، ليتحول إلى شجار حاد، أقدم خلاله أحد المتشاجرين على إخراج سلاح أبيض وسدد طعنتين نافذتين للآخر، إحداهما في منطقة البطن، مما تسبب له في نزيف حاد وحالة صحية حرجة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث بمصر القديمة من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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