النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدي سائق على مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة

تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، تباشر التحقيقات في واقعة تعدى سائق بهيئة النقل العام على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة.

بلاغ من المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، صباح اليوم، تلقت بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالتعدي لفظيًّا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وتوقفه بالحافلة ورفضه استئناف القيادة وحمله للعكاز الطبي الخاص بها في محاولة منه لإجبارها على مغادرة الحافلة، ثم استئناف القيادة عقب إصرار الراكبة على البقاء بمقعدها.

وقررت المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، قيد البلاغ برقم قضية بالوحدة، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وجاري مباشرة التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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