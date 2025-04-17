سقوط موظف ببنك شهير متورط في شبكة دعارة بالتجمع

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف بأحد البنوك الشهيرة، بعد تورطه في فضيحة أخلاقية مدوية داخل كمبوند فاخر بمنطقة التجمع، برفقة فتاتين من جنسية أخرى.

شبكة دعارة داخل كمبوند بالتجمع

البداية كانت بورود بلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد بتحركات مريبة داخل إحدى الوحدات السكنية في الكمبوند، حيث لوحظ تردد عدد من الأشخاص، بينهم أجانب، على الوحدة بشكل لافت، وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى المكان المبلغ عنه.

وخلال المداهمة تمكن رجال الأمن من ضبط موظف ببنك شهير بممارسة أعمال منافية للآداب برفقة عدد من الأجانب، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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