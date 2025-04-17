خروج مجدي شطة من السجن 15 أكتوبر

كشفت مصادر قضائية أنه تحدد 15 أكتوبر المقبل موعدا لخروج مؤدي المهرجانات مجدي شطة ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى، وذلك بعد أن تبين أنه كان لديه قضية أخرى يقضي فترة عقوبتها غير قضية المخدرات والتي عوقب فيها بالحبس 6 أشهر في منطقة المرج.

القبض على مجدي شطة

وكانت نيابة المرج قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

العثور على مخدر الآيس بحوزة مجدي شطة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

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