الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

إصابة 7 أشخاص في
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات أعلى محور 26 يوليو بعد ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث محور 26 يوليو
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مروري بعد ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أعلى محور 26 يوليو بعد ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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