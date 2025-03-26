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حوادث

معاينة النيابة: حروق وإصابات بجثة فتاة عثر عليها بأوسيم

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

شهدت منطقة أوسيم العثور على جثة فتاة بها آثار حروق وإصابات بمنطقة أوسيم.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومعاين الجثمان، ورفع ما به من آثار، ومناظرته، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وبيان ما الجثة من إصابات.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية للجثة أنها لفتاة في العقد الثالث من العمر، وبها آثار حروق وإصابات، وتم عرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

العثور على جثة في أوسيم

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة في أوسيم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة بها آثار حروق وإصابات.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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