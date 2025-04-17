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حوادث

الفرح تحول لمأساة، غرق 4 أطفال في مياه النيل بمركز الفشن ببني سويف

غرق 4 أطفال ببني
غرق 4 أطفال ببني سويف، فيتو

تحولت لحظات الفرح إلى فاجعة مأساوية في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعدما لقي 4 أطفال "ولدين وأبنتين ابناء عمومة" مصرعهم غرقًا في مياه نهر النيل أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم من قرية صالح فريد، التابعة لدائرة المركز.

 

بلاغ غرق 4 أطفال ببني سويف

 

وتقلت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق 4 أطفال في مياه نهر النيل مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم توجيه شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري بالإنتقال لموقع البلاغ وإنتشال جثامين الضحايا.

 

وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وبدأت في تمشيط المنطقة بمساعدة عدد من الصيادين المحليين في محاولة لانتشال الجثامين، وسط أجواء من الحزن والصدمة التي خيمت على أهالي القرية، خاصةً وأن الحادث وقع خلال مناسبة سعيدة كان الجميع يستعد للاحتفال بها.

 

سقطا في المياه اثناء إلتقاط الصور

 

وتبين التحريات الأولية، فإن الحادث وقع عندما كانت فتاتان من أبناء العائلة تلتقطان صورًا تذكارية على ضفاف نهر النيل، إلا أنهما انزلقتا وسقطتا في المياه، وعلى الفور، هرع اثنان من أبناء عمومتهما لمحاولة إنقاذهما، لكن التيار كان أقوى منهم وجرفهم جميعًا، ما أسفر عن غرق الأربعة.

 

وتبين أن الضحايا جميعهم من أبناء عمومة، وهم: دعاء ربيع سالم (15 عامًا)، وريهام ممدوح سالم (15 عامًا)، ومحمد ربيع سالم (17 عامًا)، ومحمود عيد سالم (17 عامًا)، وجميعهم من قرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين فور العثور عليها، لبيان أسباب الوفاة بدقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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