أخبار الحوادث اليوم، بلاغ يتهم محمد رمضان بإهانة العلم المصري وتقديم محتوي متدنٍّ، تفحم شاحنة في حادث مروع بطريق الزعفرانة، إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي بتهمة قتل مسن داخل مسجد

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قررت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، إحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل مسن أثناء دخوله أحد المساجد لأداء الصلاة بدائرة مركز كفر الدوار.

تجري أجهزة الأمن حاليًا تحريات موسعة لفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة اصطدام قائد سيارة ملاكي بأمين شرطة مرور، وجرّه لمسافة أثناء محاولة الأخير إيقافه لتحرير مخالفة مرورية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل دليفري، لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ومحاولته التعدي عليها بالقوة في منطقة التجمع الأول.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي توك توك يسير عكس الإتجاه بمزلقان سكة حديد في محافظة الشرقية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر سيارة "نصف نقل" محملة بالأخشاب تسير على أحد الطرق السريعة بحمولة زائدة وبطريقة متهورة، مما شكّل خطرًا على حياة السائق والمواطنين.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لبيع أجهزة تنبيه صوتية مخصصة لسيارات الشرطة.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على 3 كلاب نافقة، يشتبه في تسميمها عمدا، بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض جريمة قتل هزت منطقة الدرب الأحمر، حيث عثر على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بحارة المغربلين.

تقدمت محامية ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد الفنان محمد رمضان تتهمه بإهانة العلم المصري وظهوره بإطلالة غريبة، بعد ظهوره في حفل بمهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية مرتديًا ملابس غريبة.

أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من الفنانة بدرية طلبة تتهم يوتيوبر بالإساءة إليها وترويج بأنها متورطة في قتل زوجها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتعمد إزعاجها، إلى نيابة قصر النيل لمباشر التحقيق.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع حادث مروع علي طريق الزعفرانة بني سويف، حيث التهمت النيران سيارة نقل، بعد تعرضها لحادث على طريق الزعفرانة- بني سويف، وأدت النيران الشديدة لتفحم السيارة، التي تحمل أرقام محافظة بني سويف.

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