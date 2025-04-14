أخبار الحوادث اليوم، بلاغ يتهم محمد رمضان بإهانة العلم المصري وتقديم محتوي متدنٍّ، تفحم شاحنة في حادث مروع بطريق الزعفرانة، إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي بتهمة قتل مسن داخل مسجد

أخبار الحوادث اليوم، بلاغ يتهم محمد رمضان بإهانة العلم المصري وتقديم محتوي متدنٍّ، تفحم شاحنة في حادث مروع بطريق الزعفرانة، إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي بتهمة قتل مسن داخل مسجد
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي بتهمة قتل مسن داخل مسجد بالبحيرة
قررت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، إحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل مسن أثناء دخوله أحد المساجد لأداء الصلاة بدائرة مركز كفر الدوار.
التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور
تجري أجهزة الأمن حاليًا تحريات موسعة لفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة اصطدام قائد سيارة ملاكي بأمين شرطة مرور، وجرّه لمسافة أثناء محاولة الأخير إيقافه لتحرير مخالفة مرورية.
القبض على عامل دليفري بتهمة التحرش بطفلة في التجمع الأول
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل دليفري، لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ومحاولته التعدي عليها بالقوة في منطقة التجمع الأول.
سار عكس الاتجاه واعتدى على العامل، ضبط سائق "توك توك" بمزلقان في الشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي توك توك يسير عكس الإتجاه بمزلقان سكة حديد في محافظة الشرقية.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو "حمولة الأخشاب الزائدة".. وضبط السائق المتهم بالقيادة برعونة في البحيرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر سيارة "نصف نقل" محملة بالأخشاب تسير على أحد الطرق السريعة بحمولة زائدة وبطريقة متهورة، مما شكّل خطرًا على حياة السائق والمواطنين.
الداخلية تكشف ملابسات ترويج وبيع أجهزة تنبيه خاصة بسيارات الشرطة عبر مواقع التواصل
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لبيع أجهزة تنبيه صوتية مخصصة لسيارات الشرطة.
الرحمة المفقودة، العثور على 3 كلاب مسممة بأكتوبر والأمن يلاحق الجناة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على 3 كلاب نافقة، يشتبه في تسميمها عمدا، بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.
جريمة في قلب الدرب الأحمر، مستأجر يُنهي حياة مسنة بعد طردها له من شقتها
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض جريمة قتل هزت منطقة الدرب الأحمر، حيث عثر على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بحارة المغربلين.
بسبب ملابسه الغريبة، بلاغ يتهم محمد رمضان بإهانة العلم المصري وتقديم محتوي متدنٍّ
تقدمت محامية ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد الفنان محمد رمضان تتهمه بإهانة العلم المصري وظهوره بإطلالة غريبة، بعد ظهوره في حفل بمهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية مرتديًا ملابس غريبة.
نيابة قصر النيل تحقق في بلاغ بدرية طلبة ضد يوتيوبر بتهمة الإساءة إليها
أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من الفنانة بدرية طلبة تتهم يوتيوبر بالإساءة إليها وترويج بأنها متورطة في قتل زوجها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتعمد إزعاجها، إلى نيابة قصر النيل لمباشر التحقيق.
لحظة تفحم شاحنة في حادث مروع بطريق الزعفرانة - بني سويف (فيديو)
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع حادث مروع علي طريق الزعفرانة بني سويف، حيث التهمت النيران سيارة نقل، بعد تعرضها لحادث على طريق الزعفرانة- بني سويف، وأدت النيران الشديدة لتفحم السيارة، التي تحمل أرقام محافظة بني سويف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا