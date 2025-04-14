سار عكس الاتجاه واعتدى على العامل، ضبط سائق "توك توك" بمزلقان في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي توك توك يسير عكس الإتجاه بمزلقان سكة حديد في محافظة الشرقية.

سار عكس الاتجاه وتعدى على العامل.. ضبط سائق "توك توك" بمزلقان في الشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية، رصدت مقطع فيديو يظهر فيه سائق مركبة "توك توك" يسير عكس الاتجاه بمزلقان سكة حديد في محافظة الشرقية، أثناء توقف السيارات لعبور القطار، قبل أن يقوم بالتعدي بالسب على عامل المزلقان.

وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط مركبة الـ"توك توك" وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن تعديه على عامل المزلقان جاء نتيجة رفض الأخير فتح الحاجز الحديدي نظرًا لعبور القطار ووقوف السيارات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والمركبة.



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