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تفحم سيارة وإصابة السائق والتباع في حادث مروع بطريق الزعفرانة - ببني سويف (صور)

تفحم سيارة بطريق
تفحم سيارة بطريق الزعفرانة بني سويف، فيتو

تفحمت سيارة نقل إثر حادث انقلاب مروع على طريق "الزعفرانة ـ بني سويف" صباح اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة شخصين، حيث كانت الشاحنة، المحملة بالبضائع، قد انقلبت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اشتعال النيران بها بالكامل، وإصابة السائق ومساعده (التباع) بإصابات متفرقة، استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

تفحم سيارة بطريق الزعفرانة بني سويف
تفحم سيارة بطريق الزعفرانة بني سويف

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث في الاتجاه القادم من البحر الأحمر، وتضمن البلاغ وجود مصابين واندلاع النيران بالمركبة، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الشاحنة نتيجة تسرب مواد قابلة للاشتعال، وأسفر الحادث عن إصابة السائق ومساعده بإصابات وُصفت بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت إشراف طبي.

 

تفحم سيارة بطريق الزعفرانة بني سويف
تفحم سيارة بطريق الزعفرانة بني سويف

 

انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة

 

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة واشتعالها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة ببني سويف التحقيق في ملابسات الحادث، كما تم الاستعانة بونش لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق.

 

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