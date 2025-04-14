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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات ترويج وبيع أجهزة تنبيه خاصة بسيارات الشرطة عبر مواقع التواصل

الداخلية
الداخلية

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لبيع أجهزة تنبيه صوتية مخصصة لسيارات الشرطة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما يمتلكان محلين غير مرخصين لبيع كماليات السيارات بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما تم ضبط عدد من أجهزة التنبيه، إضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبيّن وجود دلائل تؤكد ممارستهما هذا النشاط غير المشروع.

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وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بالترويج لبيع تلك الأجهزة عبر مواقع التواصل لراغبي تركيبها في سياراتهم الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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