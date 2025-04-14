الداخلية تكشف ملابسات ترويج وبيع أجهزة تنبيه خاصة بسيارات الشرطة عبر مواقع التواصل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لبيع أجهزة تنبيه صوتية مخصصة لسيارات الشرطة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما يمتلكان محلين غير مرخصين لبيع كماليات السيارات بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما تم ضبط عدد من أجهزة التنبيه، إضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبيّن وجود دلائل تؤكد ممارستهما هذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بالترويج لبيع تلك الأجهزة عبر مواقع التواصل لراغبي تركيبها في سياراتهم الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.