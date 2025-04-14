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حوادث

نيابة قصر النيل تحقق في بلاغ بدرية طلبة ضد يوتيوبر بتهمة الإساءة إليها

الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة

أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من الفنانة بدرية طلبة تتهم يوتيوبر بالإساءة إليها وترويج بأنها متورطة في قتل زوجها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتعمد إزعاجها، إلى نيابة قصر النيل لمباشر التحقيق. 


وجاء في البلاغ أن الفنانة بدرية طلبة تعرضت لموجة هجوم قادها المشكو في حقه تجاهها حيث روج عبر صفحات متعددة بوسائل التواصل الاجتماعي انها متورطة في قتل زوجها كما تعدى عليها بالسب وأساء إليها.


وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشن حملات ممنهجة ضد الشاكية بقصد تحقيق نسبة مشاهدات عالية وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشكو في حقه. 

أزمة فيديو الروب القصير لبدرية طلبة
 

وعلي جانب آخر، كانت الفنانة بدرية طلبة كشفت عن أزمة فيديو "الروب القصير" في فرح ابنتها، قالت خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "كنت في غرفة عندما طلبتني ابنتي، فذهبت إليها مرتدية روب مكتوب عليه اسمها، ولم يكن هناك أحد وقتها، لكني فوجئت بعدد من المصورين يلتقطون الصور لها".


وأشارت بدرية طلبة، إلى أن الفندق استدعى المصورين لتوثيق الحدث، مؤكدة أنهم نشروا الفيديو لتحقيق مشاهدات، قائلة: "كانوا بياكلوا عيش على قفايا.. فيديوهاتي بالروب كانت كلمة السر"، مؤكدة أنها تواصلت مع الشخص المسؤول عن إدارة السوشيال ميديا الخاص بها، والذي قام بحذف الفيديوهات فورًا، مضيفة: "المتابعين ما بيصدقوا حاجة زي دي، وقفلنا كل الفيديوهات اللي ظهرت فيها بالروب".

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