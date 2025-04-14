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حوادث

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه
ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة

 واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تشكله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

ضبط  7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة  

 وفي إطار هذه الجهود، أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت حصيلة المضبوطات نحو 7 ملايين جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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