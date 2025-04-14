إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي بتهمة قتل مسن داخل مسجد بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، إحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل مسن أثناء دخوله أحد المساجد لأداء الصلاة بدائرة مركز كفر الدوار.

إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي لقتلهم مسنًا داخل مسجد بالبحيرة

ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بترصد المجني عليه ومباغتته داخل المسجد، حيث قاموا بالتعدي عليه بوحشية باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتله في الحال، وسط ذهول رواد المسجد.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الجريمة جاءت بدافع الثأر، بعد أن اتهم المتهمون المجني عليه بالتورط في واقعة قتل سابقة، دون وجود أدلة واضحة على تورطه.

وحددت المحكمة جلسة 8 يونيو المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

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