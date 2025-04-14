الإثنين 14 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تعليق مثير من محمد رمضان بعد حفله في مهرجان كوتشيلا بأمريكا

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة من أمام مطار الطيران الخاص بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك من كواليس رحلته هناك لإحياء حفل غنائي في مهرجان كوتشيلا. 

محمد رمضان 

وكتب محمد رمضان: “الصور دي فكرتني زمان وأنا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان هنروح السينما وبعدها ناكل كشري ونموت م الضحك ماكنش عندي أي مسئوليات ساعتها غير الدراسة”.

وتابع: “الصورة دي النهارده قدام مطار الطيران الخاص في لوس انجلوس / أمريكا وأنا رايح أغني في كوتشيلا وبتعامل VIP وباكل سوشي في الجو الحمد لله بس مابقاش في صاحب زي زمان ولا ضحك زمان.. والله م اهزار لو خيروني بين أيام زمان ودلوقتي.. من غير حتى ما أفكر هختار دلوقتي”. 

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محمد رمضان كوتشيلا الفنان محمد رمضان الولايات المتحده الامريكيه لوس انجلوس
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