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لحظة تفحم شاحنة في حادث مروع بطريق الزعفرانة - بني سويف (فيديو)

تفحم سيارة نقل بطريق
تفحم سيارة نقل بطريق الزعفرانة، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع حادث مروع علي طريق الزعفرانة بني سويف، حيث التهمت النيران سيارة نقل، بعد تعرضها لحادث على طريق الزعفرانة- بني سويف، وأدت النيران الشديدة لتفحم السيارة، التي تحمل أرقام محافظة بني سويف. 

حريق هائل في شاحنة بطريق الزعفرانة

وأثار الحادث المروع مخاوف العديد من النشطاء، متسائلين عن سر زيادة حوادث الطرق المتزايدة، وعن عدم وجود “طفايات الحرائق” في السيارات، لإخماد الحرائق التي تشتعل في السيارات بسبب الحوادث. 

يذكر أن حادث انقلاب مروع وقع لسيارة نقل "شاحنة"، تحمل أرقام بني سويف، على طريق "الزعفرانة- بني سويف"، ما أسفر عن اشتعال النيران في سيارة النقل، التي تفحمت بسبب النيران المشتعلة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين.

وكانت الشاحنة، المتفحمة، محملة بالبضائع، وانقلبت بشكل مفاجئ أثناء سيرها في الطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بها بالكامل، وإصابة السائق ومساعده (التباع) بإصابات متفرقة، ما استدعى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

وفور وقوع الحادث، تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث في الاتجاه القادم من البحر الأحمر، وتضمن  البلاغ وجود مصابين واندلاع النيران في سيارة نقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث. 

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ مديرية أمن بني سويف، بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في سيارة النقل، بعد إنقلابها في الطريق، نتيجة تسرب مواد قابلة للاشتعال، وأسفر الحادث عن إصابة السائق ومساعده بإصابات وُصفت بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت إشراف طبي.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث أنه يرجع لاختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة واشتعالها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة ببني سويف التحقيق في ملابسات الحادث.

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