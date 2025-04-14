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حوادث

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

سيارة تدهس أمين شرطة
سيارة تدهس أمين شرطة مرور، فيتو

تجري أجهزة الأمن حاليًا تحريات موسعة لفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة اصطدام قائد سيارة ملاكي بأمين شرطة مرور، وجرّه لمسافة أثناء محاولة الأخير إيقافه لتحرير مخالفة مرورية.

قائد مركبة يجر رجل أمن خلال هروبه من مخالفة مرورية
 

التحقيق في فيديو صادم.. سيارة تدهس أمين شرطة مرور أثناء محاولة الفرار
التحقيق في فيديو صادم.. سيارة تدهس أمين شرطة مرور أثناء محاولة الفرار
التحقيق في فيديو صادم.. سيارة تدهس أمين شرطة مرور أثناء محاولة الفرار
التحقيق في فيديو صادم.. سيارة تدهس أمين شرطة مرور أثناء محاولة الفرار

التحقيق في فيديو صادم.. سيارة تدهس أمين شرطة مرور أثناء محاولة الفرار

 

ويظهر في الفيديو محاولة أمين الشرطة التشبث بمقدمة السيارة لمنع السائق من الهروب، إلا أن الأخير واصل السير بسرعة، في مشهد أثار دهشة وغضب المتابعين.

تحقيقات موسعة لفحص الفيديو وتحديد ملابسات الواقعة

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أكدت مصادر أمنية أن الجهات المعنية بدأت في فحص الفيديو المتداول، وتحديد هوية قائد السيارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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دهس أمين شرطة مخالفة مرورية أجهزة الأمن سيارة تدهس ملابسات الواقعة وزارة الداخلية

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