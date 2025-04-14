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حوادث

القبض على عامل دليفري بتهمة التحرش بطفلة في التجمع الأول

ضبط متهم
ضبط متهم

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل دليفري، لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ومحاولته التعدي عليها بالقوة في منطقة التجمع الأول.

 عامل دليفري يتحرش بطفلة في التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود محاولة اعتداء على طفلة أمام أحد العقارات بدائرة القسم وبالانتقال والفحص، تبين قيام عامل دليفري بتقبيل الطفلة بالقوة، وتم القبض عليه على  الفور.

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ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة، تشمل سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

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