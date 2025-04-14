القبض على عامل دليفري بتهمة التحرش بطفلة في التجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل دليفري، لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ومحاولته التعدي عليها بالقوة في منطقة التجمع الأول.

عامل دليفري يتحرش بطفلة في التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود محاولة اعتداء على طفلة أمام أحد العقارات بدائرة القسم وبالانتقال والفحص، تبين قيام عامل دليفري بتقبيل الطفلة بالقوة، وتم القبض عليه على الفور.

ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة، تشمل سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.