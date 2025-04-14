بسبب ملابسه الغريبة، بلاغ يتهم محمد رمضان بإهانة العلم المصري وتقديم محتوي متدنٍّ

تقدمت محامية ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد الفنان محمد رمضان تتهمه بإهانة العلم المصري وظهوره بإطلالة غريبة، بعد ظهوره في حفل بمهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية مرتديًا ملابس غريبة.

واتهم البلاغ الفنان محمد رمضان بالتعدي على قيم وعادات المجتمع المصري، وإهانة العلم المصري وتقديم محتوي متدنٍّ.

محمد رمضان في الحفل المثير للجدل



ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة من أمام مطار الطيران الخاص بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك من كواليس رحلته هناك لإحياء حفل غنائي في مهرجان كوتشيلا.

محمد رمضان

وكتب محمد رمضان: “الصور دي فكرتني زمان وأنا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان هنروح السينما وبعدها ناكل كشري ونموت م الضحك ماكنش عندي أي مسئوليات ساعتها غير الدراسة”.

وتابع: “الصورة دي النهارده قدام مطار الطيران الخاص في لوس أنجلوس / أمريكا وأنا رايح أغني في كوتشيلا وبتعامل VIP وباكل سوشي في الجو الحمد لله بس مابقاش في صاحب زي زمان ولا ضحك زمان.. والله م اهزار لو خيروني بين أيام زمان ودلوقتي.. من غير حتى ما أفكر هختار دلوقتي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.