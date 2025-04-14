كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر سيارة "نصف نقل" محملة بالأخشاب تسير على أحد الطرق السريعة بحمولة زائدة وبطريقة متهورة، مما شكّل خطرًا على حياة السائق والمواطنين.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "حمولة الأخشاب الزائدة".. وضبط السائق المتهم بالقيادة برعونة في البحيرة، فيتو

وبالفحص، تم التوصل إلى السيارة وتحديد قائدها، وتبين أنه سائق مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. وبمواجهته، أقر بأنه أثناء سيره فوجئ بحدوث ميل في الحمولة، إلا أنه لم يتوقف لتعديلها.

أقر بعدم التوقف رغم ميل الحمولة.. واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية والإدارية

تم ضبط السيارة والسائق، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وردع السلوكيات المرورية الخطرة.

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