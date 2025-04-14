الرحمة المفقودة، العثور على 3 كلاب مسممة بأكتوبر والأمن يلاحق الجناة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على 3 كلاب نافقة، يشتبه في تسميمها عمدا، بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

العثور على كلاب مسممة بأكتوبر

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من المحامية سماح حسن، بصفتها وكيلة عن الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، تتهم فيه شخصين من أصحاب المحال التجارية بالتورط في تسميم عدد من الكلاب الضالة، مما أسفر عن نفوق 3 منها في مشهد مؤلم.



تم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

كما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على هوية المتورطين وتفاصيل الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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