جريمة في قلب الدرب الأحمر، مستأجر يُنهي حياة مسنة بعد طردها له من شقتها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض جريمة قتل هزت منطقة الدرب الأحمر، حيث عثر على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بحارة المغربلين.

التحريات كشفت أن المتهم، وهو في العقد الرابع من العمر، أقدم على قتل السيدة بعدما طلبت منه مغادرة الشقة التي كان يستأجرها منها، فقرر الانتقام منها بدم بارد وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

العثور على جثة سيدة بالدرب الأحمر

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بلاغ من أهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة في السبعين من عمرها داخل شقتها، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن الجثة تعود لسيدة ترتدي كامل ملابسها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مستأجر شقتها، وانه أنهي حياتها بعدما طلبت منه مغادرة الشقة التي كان يستأجرها منها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة للتحقيق.

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