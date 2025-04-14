الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جريمة في قلب الدرب الأحمر، مستأجر يُنهي حياة مسنة بعد طردها له من شقتها

جثة، فيتو
جثة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض جريمة قتل هزت منطقة الدرب الأحمر، حيث عثر على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بحارة المغربلين.

التحريات كشفت أن المتهم، وهو في العقد الرابع من العمر، أقدم على قتل السيدة بعدما طلبت منه مغادرة الشقة التي كان يستأجرها منها، فقرر الانتقام منها بدم بارد وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

العثور على جثة سيدة بالدرب الأحمر 

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بلاغ من أهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة في السبعين من عمرها داخل شقتها، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

 

وبالفحص تبين أن الجثة تعود لسيدة ترتدي كامل ملابسها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مستأجر شقتها، وانه أنهي حياتها بعدما طلبت منه مغادرة الشقة التي كان يستأجرها منها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة سيدة بالدرب الأحمر العثور على جثة سيدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

النيابة تأمر بتسليم جثة ضحية زوجها في الوايلي إلى شقيقها لدفنها

التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه بأزمة قلبية داخل سيارته في النزهة
ads

الأكثر قراءة

تراجع فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 3940 جنيها

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

شعبة المواد الغذائية: زيادة مرتقبة في أسعار الألبان والزبادي بداية من مايو

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

في صفقة انتقال حر، الزمالك يكثف مفاوضاته لضم محمد شريف

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية التي واظب عليها النبي في الركوع والسجود

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

المزيد
الجريدة الرسمية