أخبار الرياضة اليوم، زيزو يغيب عن مران الزمالك ويكشف السبب،الأبيض يعلن رسميا تجديد عقد الونش، موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي أبطال إفريقيا، كولر يحذر لاعبيه قبل موقعة بيراميدز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلي، كلف مجلس إدارة النادي الاهلي محمد الدماطي عضو المجلس بتولي مهام رئاسة بعثة فريق الكرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أجريت قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم «41» التي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال شهر مايو المقبل، عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والكابتن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، ومدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، وخالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة.

غاب أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.



غاب أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي، وجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرا شديدا اللهجة للاعبي الفريق، وذلك ضمن تعليمات السويسري قبل مواجهة بيراميدز المقرر أن تجمع بينهما غدا السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز.



أخطرت سفارة جنوب إفريقيا في مصر مسئولي بيراميدز بعدم سفر أي أجنبي بالفريق إلى جنوب أفريقيا لا يتوفر فيه الشروط التي تسمح له باستخراج تأشيرات السفر إلى بلدهم.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة ثلاثة مواسم.

علق محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة لكرة القدم بنادي الزمالك على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض لمدة 3 مواسم.



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة ثلاثة مواسم حتى نهاية موسم 2027-2028.

دوري أبطال إفريقيا، استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكان النادي الأهلي قد حجز مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي، وحسم تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

الأهلي، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن انفراجة في أزمة تأشيرة ثنائى الفريق أشرف بن شرقي وجراديشار والخاصة بتصاريح العمل الخاصة بهما لاستكمال إجراءات استخراج تأشيرة جنوب أفريقيا لمرافقة الفريق لخوض مباراة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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